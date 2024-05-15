Житель Вологды создал игорный клуб в Коми и отправился в колонию

фото МВД по Коми

Подобные заведения в разных городах республики принесли мужчине 2,5 миллиона рублей прибыли. Как рассказали в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета, суд признал виновным 44-летнего мужчины из Вологодской области виновным в организации и проведении азартных игр в запрещенном на то месте.

В 2021-2022 году мужчина взял в аренду несколько помещений в Сыктывкаре, Печоре, Усинске, Ухте и в Воркуте, где впоследствии установил игровое оборудование с разным программным обеспечением, нанял персонал, а также реализовал проведение азартных игр с использованием интернета.

Оказалось, что игры проводились под видос проведения конкурсов по ментальной математике, что было подменой понятия “ментальная арифметика”. Исходя из этого, алгоритм программы был схож с работой “слот-машины”, где результат зависел от случайности, а не от действия игрока.

Благодаря запрещенной деятельности, мужчина обогатился на 2,5 миллиона рублей.