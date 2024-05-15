В Коми объявлено штормовое предупреждение 15 мая

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В связи с этим, Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению принять следующие меры предосторожности. Согласно прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», с 18:00 часов 15 мая до 06:00 часов 16 мая ожидаются сильные осадки, включая дождь и мокрый снег, в отдельных северо-восточных районах, таких как Усинский, Печорский и Интинский. Прогнозируется накопление осадков от 6-15 мм и более за 12 часов в этих районах.

С 06:00 до 18:00 часов 16 мая в отдельных южных районах, таких как Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Корткеросский и Усть-Вымский, ожидается сильный дождь с накоплением осадков от 15 мм и более за 12 часов.

Необходимо воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Рекомендуется избегать дальних поездок. Перед выездом в дальние поездки рекомендуется проверить заряд батареи сотового телефона и при необходимости зарядить его заранее.

Во время сильных осадков рекомендуется держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи и антенн, чтобы избежать возможного падения и повреждения.

В связи с возможностью нарушения энергоснабжения, населению рекомендуется быть готовыми к возможному отключению электроэнергии.

Родителям рекомендуется провести беседы с детьми о необходимых действиях и мероприятиях, которые следует предпринять во время непогоды.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно вызвать службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов рекомендуется набрать номер "101" или "112".