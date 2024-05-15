Всем, кто пользуется банкоматами, сообщили о неприятном нововведении

Заместитель председателя Банка России, Ольга Полякова, сообщила о намерении Банка России внедрить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима. Это предполагает использование видеосвязи для идентификации клиентов банков во время обращения за услугами.

Полякова отметила, что такая видеоидентификация будет удобной для клиентов и банков, а также повысит уровень безопасности. Банки смогут убедиться, что обратившийся клиент является владельцем карты, сверив его личные данные с изображением на экране. Этот инструмент также может помочь распознавать факты несанкционированного использования банковских карт и предотвращать попытки неавторизованного снятия денежных средств.