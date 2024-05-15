Всем, кто пользуется банкоматами, сообщили о неприятном нововведении
- 23:20 15 мая
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- Служба новостей
Заместитель председателя Банка России, Ольга Полякова, сообщила о намерении Банка России внедрить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима. Это предполагает использование видеосвязи для идентификации клиентов банков во время обращения за услугами.
Полякова отметила, что такая видеоидентификация будет удобной для клиентов и банков, а также повысит уровень безопасности. Банки смогут убедиться, что обратившийся клиент является владельцем карты, сверив его личные данные с изображением на экране. Этот инструмент также может помочь распознавать факты несанкционированного использования банковских карт и предотвращать попытки неавторизованного снятия денежных средств.
Ольга Полякова отметила, что при адекватном качестве изображения с камер банкоматов и его обработке, система удаленной идентификации может быть эффективным средством борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности финансовых операций.
В последнее время в регионах России появилась новая форма мошенничества, связанная с обманом людей возле банкоматов. Граждан призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам, предлагающим помощь во время использования банкомата.
Реализация видеоидентификации клиентов в рамках экспериментально-правового режима позволит Банку России оценить эффективность этого подхода и принять необходимые решения по его внедрению в будущем, передает sevastopolmedia.ru.