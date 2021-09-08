Юрист объяснила, из-за каких селфи россияне могут оказаться в тюрьме

Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, из-за каких фото россияне могут подвергнуться административному и уголовному преследованию. Подробности сообщает ria.ru.

Для наглядности эксперт привела несколько примеров.

Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все! - сообщила Хомякова.

Также юрист напомнила, что "нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, тем более с несовершеннолетними, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти".

Стоит отметить, что в этом вопросе есть и исключения. Например, вы можете спокойно выкладывать чужие снимки без согласия, если человек позировал за деньги или фото было “сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества”.