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Юрист объяснила, из-за каких селфи россияне могут оказаться в тюрьме

Юрист объяснила, из-за каких селфи россияне могут оказаться в тюрьме

08 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Юрист объяснила, из-за каких селфи россияне могут оказаться в тюрьме Фото: Depositphotos / IgorVetushko
Рассказываем, что вам может угрожать

Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, из-за каких фото россияне могут подвергнуться административному и уголовному преследованию. Подробности сообщает ria.ru.

Для наглядности эксперт привела несколько примеров.

Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все! - сообщила Хомякова.

Также юрист напомнила, что "нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, тем более с несовершеннолетними, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти".

Стоит отметить, что в этом вопросе есть и исключения. Например, вы можете спокойно выкладывать чужие снимки без согласия, если человек позировал за деньги или фото было “сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества”.

"Что касается чужих фото, размещенных в соцсетях, то прежде чем скачивать их, нужно ознакомиться с пользовательским соглашением, а также проверить настройки приватности конкретного профиля. Если окажется, что заимствование изображений не предусмотрено настройками и (или) правилами конкретной соцсети, может быть возбуждено уголовное дело", - пояснила специалист.

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