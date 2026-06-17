Неприхотливые многолетники: 15 лучших цветов для дачи, которые цветут всё лето и не требуют ухода

Фото из архива "ПроГорода"

Представьте дачу, где цветы радуют с июня до заморозков, а вы только отдыхаете в шезлонге. Это реально, если выбрать правильные многолетники. Они не требуют ежедневного полива, частых подкормок и укрытия на зиму.

Мы собрали 15 неприхотливых культур, которые цветут все лето и прощают ошибки даже новичкам.

Флокс метельчатый

Цветет с июля до сентября. Растет на солнце и в полутени. Единственное требование — не сажать в сырое место. Сортов много: от белого до насыщенно-фиолетового.

Эхинацея пурпурная

Крупные яркие ромашки с выпуклой серединкой. Цветет с июля до октября. Засухоустойчива, зимует без укрытия. Привлекает бабочек и пчел.

Рудбекия блестящая

Желтые цветы с темной серединкой, похожие на маленькие солнышки. Цветет с середины лета до первых заморозков. Нетребовательна к почве, разрастается куртинами.

Котовник Фассена

Голубовато-сиреневые свечи, напоминающие лаванду. Цветет волнами с июня до сентября. После первой волны обрежьте отцветшие соцветия — куст зацветет снова.

Тысячелистник птармика

Не путайте с обычным полевым. Садовые сорта дают плотные шапки белых, розовых или красных цветов. Цветет все лето. Абсолютно засухоустойчив.

Гайлардия остистая

Яркие красно-желтые цветы на длинных цветоносах. Цветет непрерывно с июня до октября. Любит солнце и бедные почвы. На плодородной земле жирует и цветет хуже.

Седум видный

Мясистые листья и крупные зонтики розовых, красных или белых цветов. Цветет с августа до заморозков. Не требует полива даже в жару. Разрастается медленно, но надежно.

Шалфей дубравный

Фиолетово-синие колоски. Цветет в два захода: июнь-июль и август-сентябрь. Для повторного цветения обрежьте отцветшие стебли. Ароматный и медоносный.

Лилейник гибридный

Цветы живут один день, но на смену раскрываются новые. Цветет достигает месяца. Есть повторноцветущие сорта. Растет на любой почве, даже в полутени.

Астра кустарниковая

Не путайте с сентябринками. Эта астра цветет в июле-августе. Образует плотные подушки, усыпанные цветами. Не болеет мучнистой росой.

Герань кроваво-красная

Цветет с июня до августа. Куст компактный, листья к осени становятся красными. Не разрастается агрессивно. Зимует без проблем.

Кореопсис мутовчатый

Желтые звездочки на тонких стеблях. Цветет с июня до сентября. Растет даже на песке. Если обрезать отцветшие побеги, цветение становится обильнее.

Монарда двойчатая

Необычные цветы-помпоны красного, розового или фиолетового цвета. Цветет июль-август. Листья пахнут мятой и бергамотом. Устойчива к болезням.

Аквилегия гибридная

Ажурные листья и цветы на высоких стеблях. Цветет в июне-июле, но даже после цветения куст выглядит декоративно. Садится сама, не требуя пересадки.

Лаванда узколистная

Серебристые кусты с душистыми колосками. Цветет июнь-июль. Нуждается в солнечном месте и дренаже. На зиму лучше замульчировать.

Совет профессионала

Даже самые неприхотливые многолетники нуждаются в минимальной заботе. Удаляйте отцветшие соцветия — это продлевает цветение и сохраняет опрятный вид. И не поленитесь первый год пропалывать сорняки, пока корневая система не окрепла.

Выберите 5-7 видов из этого списка — и ваша дача превратится в цветущий оазис без ежедневного труда.

Ранее мы писали: