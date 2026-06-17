Опубликован полный график отключения горячей воды в Сыктывкаре на лето 2026 года

Фото "Про Город"

С 1 июня стартовала масштабная диагностика теплосетей. Гидравлические испытания продлятся до середины августа и затронут все городские кварталы, неизбежно сопровождаясь временными отключениями горячего водоснабжения. Об этом сообщает «Комитеплоэнерго» .

Энергоснабжающая компания приступает к ежегодной проверке магистральных и внутриквартальных трубопроводов на герметичность и устойчивость к высокому давлению. Мероприятия охватят сети, запитанные от Центральной водогрейной котельной, а также объекты малой генерации. Завершить опрессовку планируется к 14 августа: это позволит выявить и ликвидировать слабые участки до старта осенне-зимнего сезона.

График отключений горячей воды разбит на несколько этапов.

Отключение с 1 по 10 июня

м. Верхний Чов, 15, 16, 17, 17а, 18, 20-26, 28-31, 35, 36, 42, 50-53, 55-58,

60, 60/1, 60/2, 61-64, 69-73, 75-78, 80, 83, 89, 91, 93, 95.

Отключение с 1 по 12 июня

ул. 2-я Новосельская, 5, 15;

ул. Димитрова, 3/3, 3/4, 3/5, 5, 15, 17, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

ул. Жакова, 4, 6, 11, 13;

ул. Колхозная, 52/4, 54, 54/1;

ул. Коммунистическая, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 75/2, 75а, 77, 77/2, 79, 79а, 81, 83, 85, 85а, 91;

ул. Можжевельная, 3а;

ул. Морозова, 4, 6, 8, 10, 12, 91, 103, 105, 106, 106/3, 107, 108/1, 108/2, 109, 109/2, 110, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 111/2, 112, 112/1, 112/6, 113, 113а, 114, 115, 115а, 116, 117, 117а, 118, 119, 119/1, 120-124, 124/1, 126-134, 134/1, 135-152, 152А, 153-156, 156/1, 156/2, 157-164, 164/1, 165-172, 173/1, 175, 175/2, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 190-194, 197, 200, 201, 203, 205;

ул. Пришкольная, 22;

ул. Пушкина, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 143, 143/1, 145;

ул. Станционная, 21/1, 21/2, 22-28, 28а, 30-33, 108, 128, 130, 144, 152, 156, 160/3;

ул. Старовского, 34, 36, 38, 42, 44/38, 46, 48;

ул. Сысольское шоссе, 29, 29/5, 31/8, 31/10, 70, 72, 72/1, 72/2, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84;

ул. Ярославская, 5, 10, 11.

Отключение с 15 по 26 июня

ул. 28 Невельской дивизии, 8/2, 14а, 27/1, 29, 31, 35, 39, 43, 43а, 45, 51;

ул. Бабушкина, 1, 4, 10, 11, 11/1, 20, 22, 38;

ул. Горького, 2, 2/1, 9, 13, 13а, 15, 18, 20, 23, 54;

ул. Громова, 45, 57, 75;

ул. Интернациональная, 17, 58, 64, 77, 78, 85, 90, 92, 92а, 94, 95, 97, 98, 98/1, 99, 100, 102, 106, 113, 115, 119;

ул. Карла Маркса, 116, 118, 120, 144, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 182/1, 182/2, 182а, 184, 184/2, 184/3, 192, 192/1, 196, 197, 199, 201, 201а, 207а, 209а, 213;

ул. Католикова, 2, 6;

ул. Красных Партизан, 44, 46, 48, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 79, 98, 100;

ул. Крупской, 3, 3а, 7, 14;

ул. Кирова, 1, 20, 22, 24, 28, 36, 38, 38/2, 38/3, 38/4, 44;

ул. Клары Цеткин, 80;

ул. Коммунистическая, 2, 3, 5, 6, 7;

ул. Куратова, 2, 4;

ул. Кутузова, 4, 5, 6, 8, 9, 9/3, 9а, 10, 11/2, 12-19, 20а, 28, 34, 36;

ул. Ленина, 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47а, 48, 48/2, 48/3, 49, 50, 50а, 51, 53, 54, 55, 57;

Нагорный проезд, 1, 9;

ул. Огородная, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 6, 8, 8/1, 8а, 10, 10/1;

Октябрьский проспект, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 116, 118, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 122, 123/15, 124, 124/1, 125, 125/2, 125/3, 125/6, 125/7, 125/9, 125/11, 125/12, 125/14, 126, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136, 138, 138/1, 140, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158;

ул. Оплеснина, 2, 4, 5, 7;

ул. Орджоникидзе, 2, 2а, 3, 4, 8, 10, 11, 14-18, 21, 22, 23, 28, 29, 33/45, 40, 43, 44, 47, 49, 49/2, 49а, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 50/7, 50/16, 50а, 56/1, 60, 70, 72;

ул. Папанина, 22, 38/1, 40, 40/1;

ул. Первомайская, 21, 25, 29, 29/1, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 47-51, 54;

ул. Печорская, 11, 11/2, 11/3;

ул. Свободы, 10а, 11, 12, 13/8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35/75, 62а;

ул. Советская, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6, 8-16, 16/1, 17, 18, 18/1, 18/2, 19-23, 25, 26, 27, 29, 35, 41;

ул. Сорвачева, 8, 9, 11, 13-16, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 38, 44, 48а, 80, 82;

ул. Тентюковская, 27, 49, 63, 63б, 67/1, 69;

ул. Чкалова, 20-23, 23/1, 23/4, 24-28, 28/1, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 38/1, 38/3, 45/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/8, 50/12, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18;

ул. Юхнина, 2, 4, 6, 8, 15.

Отключение с 22 июня по 1 июля

ул. Журавского, 32, 36;

ул. Ручейная, 9а, 11а, 12, 13, 13/1, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19а, 20-23, 23/1, 24-31, 31/1, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 55/1, 55/2, 59, 59/1.

Отключение с 27 июня по 8 июля включительно

ул. 28 Невельской дивизии, 2, 4, 6, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75;

ул. Дальняя, 10, 10/1, 17, 19, 33, 34, 36, 37;

ул. Димитрова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24;

ул. Карла Маркса, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 208/1, 210;

ул. Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18;

ул. Катаева, 2, 2/1, 3-7, 9, 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 22, 22/2, 22а, 23а, 25а, 27а, 29, 33а, 35, 35/3, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51;

ул. Кирпичная, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 27;

ул. Коммунистическая, 32-39, 39/1, 41, 41/1, 43, 44, 44/2, 44/3, 44А, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88/1;

ул. Маегова, 5, 7, 11, 18-21, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 45, 47, 50;

Мирный переулок, 5а;

ул. Морозова, 1а, 2, 3, 3/1, 3/2, 7, 9, 11/1, 11/2, 13, 15, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 52, 53;

Нагорный проезд, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Национальная, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Октябрьский проспект, 40-45, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 53, 54, 55, 55а, 58, 59, 59а, 60-70, 72, 74-82, 82/1, 83, 84, 84/4, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104;

ул. Оплеснина, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/4, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24-27, 29, 29а, 30-37, 41/1, 42-45, 52, 54, 54/1, 54а, 56, 58, 58а, 60;

ул. Орджоникидзе, 51, 51/1, 51/2, 52, 54, 58, 59, 61, 61/3, 61а, 61б, 62, 63а, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 73/1, 75, 75/1, 77, 79, 81, 84/2, 84/3;

ул. Парковая, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40;

Парковый проезд, 2а, 4а;

ул. Старовского, 10, 16, 16/1, 17, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32, 51, 51а, 53, 55, 55а, 57, 59, 61;

ул. Чернова, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 20, 20а;

ул. Юхнина, 21, 22, 23, 26.

Отключение с 8 по 17 июля

ул. Гаражная, 2, 4, 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 8, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 10, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5;

ул. Колхозная, 89, 89/1;

ул. Маркова, 1, 1/3, 3, 5, 7, 9, 11-14, 17, 19, 22, 22/4, 22/5, 22/6, 24, 24а, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35/1, 39, 39/1, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

ул. Пушкина, 89, 89а, 91, 95, 103, 103/1, 104, 105, 107, 109, 111, 111/9, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/8, 112/9, 112/10, 113, 114, 114/1, 114/2, 114/4, 114/6, 114/7, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 118, 118/1, 118/2, 118/3, 120, 121, 122, 125, 127, 127/2, 127а, 128, 129, 129а, 130, 131, 133, 133а, 135, 135/1, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135а, 137, 139;

ул. Станционная, 42, 44, 46, 58, 62, 64, 68, 68/1, 70, 72, 76, 76/1, 78;

ул. Сысольское шоссе, 9, 20-24, 26, 27/10, 27/11, 27/13, 27/14, 28, 28а, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 60/2, 60/3, 62, 64, 66, 68.

Отключение с 9 по 20 июля

Вороншорский проезд, 1;

ул. Гаражная, 1, 5а, 7, 7/1, 9, 9/2, 11;

ул. Димитрова, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2;

ул. Карла Маркса, 216, 216а, 218, 220, 222, 222/1, 224, 226, 228;

ул. Коммунистическая, 21, 21/1, 21а, 23, 23а, 23а/1, 23б, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 28-31, 31/1;

ул. Куратова, 50, 66, 72, 76;

Октябрьский проспект, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 38;

ул. Первомайская, 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 78, 78/1, 78/2.

Отключение с 21 июля по 1 августа

ул. Ветеранов, 2-8, 10, 12;

ул. Водопьянова, 4, 15;

ул. Восточная, 35, 35/1;

ул. Громова, 45, 51, 58, 70, 75;

Дырнос, 1, 2, 3, 3/4, 3/11, 3/13, 3/14, 3/16, 3/21, 3/26, 3/28, 3/30, 3/34, 3/35, 3/52, 3а, 3в, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 40, 48, 56, 72, 74, 88, 88/1, 88/4, 88а, 106, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/12, 106/14, 106/15;

ул. Индустриальная, 1, 1/1, 1/5, 1а, 4а, 7, 7/2, 10, 10а, 20/2, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 26, 28, 30;

ул. Интернациональная, 32;

ул. Карла Маркса, 100, 108, 111, 117, 119, 129, 131, 145, 165, 165/1, 177, 183, 185, 191;

ул. Католикова, 2, 6;

ул. Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50, 67;

ул. Крутая, 2;

ул. Лыткина, 31;

ул. Малышева, 1, 1а, 1б, 2-6, 6/1, 7-10, 10/1, 11-25, 31, 31/1;

Октябрьский проспект, 127, 127/1, 127/2, 129, 129/4, 129/5, 131/3, 131/6, 137, 139, 160/4, 160/6, 162, 164, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200;

ул. Осипенко, 12;

ул. Папанина, 1/1;

ул. Первомайская, 7, 9, 9/11, 20, 22;

ул. Петрозаводская, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 25, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31/1, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 34, 36, 38, 40, 40/1, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58;

ул. Печорская, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 8а, 10а, 12, 14, 14а, 16а, 18а, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28б, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 66/1, 67, 68;

Печорский переулок, 14а;

Покровский бульвар, 1-12, 14, 16;

ул. Садовая, 26, 32, 34;

ул. Тентюковская, 78, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 113, 115, 119, 120, 121, 123-132, 134, 136, 138, 138/1, 269, 301, 307, 315, 315а, 333, 353, 353/2;

ул. Чкалова, 8;

ул. Энгельса, 134.

Отключение с 3 по 14 августа

проезд 8 Марта, 3, 18;

проезд 20 МЮД, 3;

ул. 8 Марта, 18, 20, 22, 24, 26, 43, 52, 54, 56а, 61;

Авиационный переулок, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 44, 46, 62, 64;

ул. Бабушкина, 19, 23, 25, 31;

ул. Банбана, 11, 15, 15а, 17, 17а, 19а, 21, 23;

ул. Береговая, 24а, 57а, 57б;

Вороншорский проезд, 4, 7, 8, 9, 11;

Гаражный проезд, 1, 5;

ул. Домны Каликовой, 14, 19, 19а, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24а, 26, 27, 27а, 29, 34, 36, 37, 49, 50, 54, 56;

ул. Дорожная, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 43, 45;

ул. Заводская, 1, 2а, 3, 6-9, 9а, 11, 14, 14/1, 18, 21, 21/3, 21 стр. 2, 66, 78 ,93, 103, 105;

Заводской переулок, 12, 14/1;

ул. Западная, 2а, 6, 7, 9, 9а, 11, 14;

ул. Зои Космодемьянской, 15, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 25, 26, 28-33, 36, 38-42, 42а, 44, 48;

ул. Интернациональная, 108, 108а, 110, 126, 131, 131/1, 142, 146, 147, 150, 152, 157, 158, 160, 160а, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 179, 196, 197;

Интернациональный переулок, 1;

ул. Карла Маркса, 212, 214, 221, 221а, 223а, 225, 227, 227а, 229, 231;

ул. Кирова, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 39а, 45, 46, 56, 58, 58/2, 60, 64, 64а, 66а, 68, 72, 79, 79а;

ул. Коммунистическая, 8-11, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 24, 26, 28, 30;

ул. Колхозная, 1, 1/1, 1/6, 1/9, 2, 3а, 14;

ул. Комсомольская, 10;

ул. Корткеросская, 2, 3, 4, 6-11, 13;

ул. Кочпонская, 21;

Красная гора, 24, 26;

ул. Куратова, 3, 6, 13, 15, 16а, 17, 18, 23, 35, 37, 40а, 42, 53, 70, 73/1, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 85/2, 85а, 87, 91, 95а;

ул. Ленина, 56, 58, 60, 61, 63, 73, 74, 75, 75а, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 100, 100/1, 100/2, 108, 110, 111, 113, 113а, 116, 118;

ул. Лесозаводская, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 23, 25;

ул. Набережная, 1а, 2а, 3а, 4/2, 8, 9/1, 10, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 36-42;

Октябрьский проспект, 1, 3, 5, 10;

ул. Оплеснина, 1, 1а, 3;

ул. Первомайская, 53, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 75, 75а, 83, 85, 86/1, 87, 90, 90/3, 92, 94, 96, 110, 112/1, 114, 114а, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 141, 143, 145, 147, 149, 149а;

ул. Пермская, 1/21, 1/32, 4, 9а, 10а, 14а, 31, 39, 43, 45;

ул. Поселковая, 1-6, 8, 10;

ул. Почтовая, 1, 5-10, 10а, 11, 12, 14;

ул. Пригородная, 1-10;

Пригородный переулок, 11, 13, 15, 15/1, 16-20;

ул. Прямая, 61, 63, 73, 77, 85/1, 91;

ул. Пушкина, 2, 3, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 16, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 28, 30, 30/1, 34, 36, 38, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63-66, 68, 75, 77, 78, 78а, 79-82, 88, 90, 92, 96, 98, 106;

ул. Савина, 4, 41, 55, 81/1, 87;

ул. Северная, 45, 47, 47а, 48, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 56, 60, 61, 61/1, 63а, 63б, 64, 65, 69, 71, 71/5, 77, 100, 100а, 102, 104, 106, 106/5, 108, 108/2, 110, 112, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;

ул. Серова, 45-49, 51, 53, 62, 64, 64а, 66, 66а, 66б, 66г, 68, 68а, 68б, 69, 69а, 70-73;

ул. Снежная, 8, 12;

ул. Советская, 28, 30, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 45, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 63а, 63б, 66-73, 80, 86, 88, 92;

ул. Сосновая, 3, 3а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а;

Сосновый переулок, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б;

ул. Стахановская, 53, 54, 56-59;

Сысольское шоссе, 2, 8, 10;

ул. Чернова, 3, 3/1, 3/3, 3/4;

ул. Школьная, 2/4, 2/5, 3/1, 4-8, 10, 13, 16, 18, 18а, 20, 25а, 27, 29, 29а, 30, 31, 31/1, 31/4, 32, 37, 53;

ул. Южная, 5, 7, 11, 15, 16, 18, 22, 24.

Энергетики обращаются к горожанам с просьбой соблюдать осторожность в зоне теплотрасс и инженерных сооружений. При обнаружении парения, провалов грунта, открытых люков или иных неполадок вне жилых зданий необходимо звонить в Тепловую справочную службу по номеру (8212) 24-15-70. Если инцидент произошёл внутри дома, следует незамедлительно информировать управляющую организацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре и пригородном посёлке Выльгорт на сутки полностью отключат воду.