В Республике Коми в ближайшие часы прогремят грозы с ливнями и градом

17 июня в шести районах ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие часы и вплоть до 22:00 грозы с ливнями затронут Троицко-Печорский, Вуктыльский, Печорский, Усинский, Интинский и Воркутинский районы. Местами возможны интенсивные осадки, выпадение града и усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–18 метров в секунду.

МЧС предупреждает о высоких вероятностях возникновения чрезвычайных ситуаций. В зоне риска — обрывы линий электропередачи, что может оставить без света жилые кварталы, социальные объекты и предприятия. Не исключены падения деревьев, обрушение рекламных конструкций, дорожных знаков и слабоукреплённых кровель. Кроме того, сильные осадки способны спровоцировать подтопления низинных участков, низководных мостов и автомобильных трасс, ухудшение видимости на дорогах и образование «водного клина», что повышает аварийность.

Особое внимание уделяется железнодорожной инфраструктуре: размыв путей, оползни на откосах и повреждение контактных сетей могут нарушить движение поездов. Также прогнозируется рост бытовых возгораний из-за сбоев в электрических сетях и неосторожного обращения с огнём. В строительной сфере возможны разрушения конструкций, крены кранов и обрывы грузов. Не исключено повреждение сельскохозяйственных культур.

Главное управление МЧС по Республике Коми настоятельно рекомендует жителям и гостям региона:

по возможности отказаться от походов, поездок и массовых мероприятий;

сократить время пребывания на улице, обходить шаткие строения, билборды, высокие деревья, линии электропередачи и антенны;

при попадании под ливень защищать голову от града и искать укрытие, избегая подвалов и заглублённых помещений;

убрать автомобили в гаражи или паркинги, подальше от деревьев и щитов;

плотно закрыть окна, двери, убрать с балконов предметы, которые может сдуть ветром;

подготовиться к возможному отключению электричества, отключить бытовую технику и радиоаппаратуру из розеток;

провести с детьми беседы о правилах безопасности при непогоде.

Водителям следует быть предельно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если ливень застал за рулём — плавно перестроиться в правый ряд или на обочину, включить аварийную сигнализацию и остановиться без резкого торможения.

При ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В любых экстренных ситуациях звоните по единому номеру 112 — со стационарного или мобильного телефона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре спасатели второй день обследуют акваторию реки Сысолы в поисках утонувшей 18-летней девушки.