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В Коми семеро добровольцев за считанные часы ликвидировали лесной пожар

В Коми семеро добровольцев за считанные часы ликвидировали лесной пожарФото из группы во ВКонтакте "Кривое Лайф"

Инцидент случился в Удорском районе из-за удара молнии в шести километрах от деревни Кривое. Об этом пишет "Кривое Лайф" (Жизнь).

Возгорание произошло 15 июня в лесном массиве неподалёку от населённого пункта, в сторону Большой Пучкомы. О случившемся оперативно узнали местные жители, и уже спустя короткое время на тушение стихийно собралась группа неравнодушных сельчан.

На борьбу с огнём вышли Александр Соров, Александр Петров, Сергей Тихонов, Алексей Остапов, Алексей Яковлев и Антон Жучев. К ним присоединился Пётр Палев из соседнего села Большая Пучкома. Действуя слаженно и без промедления, добровольцы сумели остановить распространение пламени и полностью потушить пожар.

Благодаря решительным действиям и самоотверженности участников удалось избежать серьёзных последствий для леса и близлежащих территорий. 

Местные жители в соцсетях высоко оценили поступок односельчан, отметив их оперативность и готовность прийти на помощь в критической ситуации.

"Страшно даже на фотографиях. Скорость пожаров очень высокая. Молодцы, что быстро среагировали, и встали на линию огня. Вы герои в наших глазах!" — пишут пользователи во "ВКонтакте" в группе "Кривое Лайф" (Жизнь). 

Напомним, ранее сообщалось, что в Республике Коми в ближайшие часы прогремят грозы с ливнями и градом.

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