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В Коми зафиксирован устойчивый прирост в аграрном секторе: за пять месяцев 2026 года надои молока выросли на 1,6%

В Коми зафиксирован устойчивый прирост в аграрном секторе: за пять месяцев 2026 года надои молока выросли на 1,6%Фото Минсельхоза РК

Специалисты регионального Минсельхоза подвели предварительные итоги работы животноводческих предприятий за январь–май. Сравнительный анализ с аналогичным периодом прошлого года выявил положительную динамику по всем ключевым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Помимо заметного рывка в яичном производстве наращены объёмы мясной продукции: убой птицы в живом весе прибавил 2,7%, свинины — 0,1%. Не осталось без изменений и поголовье: численность коров увеличилась на 1%, а общее стадо крупного рогатого скота выросло на 0,4%.

Достигнутые показатели полностью соответствуют ориентирам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного главой государства Владимиром Путиным. В ведомстве отмечают, что работа по наращиванию потенциала отрасли продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что погрузка на РЖД в Коми выросла на 2,9% в мае благодаря строительным грузам и руде.

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