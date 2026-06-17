Вторая жизнь старого тюля: как легко сделать полезные вещи из ненужных занавесок – 3 креативные идеи от дизайнеров

Не спешите выбрасывать старый тюль. Та легкая ткань, которая висела на окнах годами, может получить вторую жизнь и стать вашим любимым аксессуаром или деталью интерьера. Дизайнеры уверены: тюль — один из самых недооценённых материалов для рукоделия.

Трендовая авоська из бабушкиного гардероба. Для создания экосумки понадобится всего час. Возьмите за образец обычный пакет-майку, вырежьте из тюля две одинаковых детали и сшейте их по контуру. Хитрость, которую советуют профессионалы: вшейте между ручками резиновую петельку. Она позволит компактно сворачивать сумку и носить её в кармане. Сумка получается прочной, воздушной и легко стирается. Для индивидуальности добавьте кружево или ручную вышивку.

Есть один нюанс: синтетический тюль держит форму лучше, чем хлопковый. Если планируете носить в авоське тяжелые продукты, выбирайте материал с полиэстером.

Трафарет для стен и мебели. Крупный узор на старом тюле превращается в готовый трафарет. Закрепите ткань на стене или фасаде шкафа, нанесите шпаклёвку или краску, дождитесь высыхания и снимите тюль. На поверхности останется чёткий рельефный рисунок. Это простой способ скрыть мелкие неровности стен и добавить интерьеру изящества. Тюль с хлопковой основой даёт более чёткий отпечаток, так как не растягивается при нанесении состава.

Шторы для дачи и веранды. Старый тюль отлично работает на открытом воздухе. Он пропускает воздух, защищает от насекомых и визуально не утяжеляет пространство. Дизайнеры советуют комбинировать два слоя разного цвета: получается эффект дорогого дизайнерского текстиля за ноль рублей. И главное преимущество: если ткань выцветет на солнце или порвётся, вы просто замените её куском другого старого тюля. Никакой жалости.

Перед любой переделкой обязательно постирайте и отутюжьте ткань. Это улучшит её податливость и точность кроя. Один час работы — и старый тюль перестанет пылиться в шкафу, превратившись в стильную сумку или эффектный декор. Проверено тысячами хозяек, которые уже не смотрят на свои окна, а смотрят на свои новые аксессуары.

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