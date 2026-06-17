В Сыктывкаре под колеса авто угодила электросамокатчица

Фото ГАИ Коми

В городе за один вечер под колёса автомобилей попали велосипедист и девушка на СИМ. Сообщается, что оба двигались по тротуарам, но водители не заметили их при выезде с прилегающих территорий. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на ГИБДД.

Как информирует республиканская Госавтоинспекция, первое происшествие случилось 16 июня в 18:45 у дома №32 на улице Интернациональной. Водитель ВАЗ-21102 (стаж с 2010 года) при выезде с придомовой территории совершил наезд на мужчину на велосипеде, следовавшего вдоль тротуарной линии. Пострадавший 1976 года рождения отделался ушибом правой голени, от госпитализации отказался.

Второй инцидент произошёл в тот же день глубоким вечером, в 23:32, у дома №12 на улице Морозова. Автомобилист 1967 года рождения за рулём Renault Logan (стаж с 1985 года) при аналогичном манёвре — выезде с прилегающей территории — сбил 19-летнюю девушку на электросамокате. Она также двигалась вдоль края тротуара. В результате удара пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины левого колена, её госпитализировали. Водительского удостоверения у неё не было.

Оба случая находятся в стадии разбирательства. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при выезде с прилегающих территорий, а пользователей средств индивидуальной мобильности — соблюдать осторожность и не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре спасатели второй день обследуют акваторию реки Сысолы в поисках утонувшей 18-летней девушки.