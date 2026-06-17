Объем ресниц без наращивания: каждый вечер наношу 1 аптечный раствор — через 2 недели все интересуюсь тушью

Хватит тратить тысячи на салонные процедуры и разрекламированные сыворотки. Самый эффективный активатор для роста ресниц стоит копейки и продается в любой аптеке. Речь о касторовом масле. Оно работает лучше многих дорогих средств, и у этого есть научное объяснение.

В чём секрет касторки. Рицинолевая кислота в составе действует как будильник для волосяных луковиц: активизирует кровообращение и пробуждает спящие фолликулы. Витамин Е укрепляет структуру каждого волоска, предотвращает ломкость и сечение кончиков. А комплекс жирных кислот создаёт невидимый защитный барьер, который удерживает влагу и придаёт ресницам здоровый блеск. Результат заметен уже через неделю: ресницы выглядят более ухоженными и плотными.

Как правильно наносить. Процедура занимает две минуты перед сном. Сначала полностью удалите макияж с глаз: масло не наносится на грязь и остатки туши. Возьмите чистую щёточку от старой туши (тщательно вымытую) или специальную кисть. Обмакните в подогретое на водяной бане касторовое масло, достаточно одной-двух капель. Нанесите по линии роста ресниц от корней к кончикам. Важно: избегайте попадания в глаза. Оставьте на всю ночь, утром смойте тёплой водой.

Каких результатов ждать. Через 14-20 дней регулярного применения ресницы станут заметно темнее и перестанут выпадать. Через месяц появится естественный изгиб, увеличатся густота и длина. Эффект напоминает профессиональную ламинацию, но это ваши собственные, здоровые ресницы без химического воздействия.

О чём нельзя забывать. Перед началом курса сделайте тест на аллергию: нанесите каплю масла на запястье и подождите сутки. Покупайте только 100-процентное натуральное касторовое масло холодного отжима. И главное — дисциплина. Процедура требует регулярности: наносите масло через день или каждый вечер. Разовое применение не даст результата.

Совет эксперта: Для усиления эффекта добавьте в масло содержимое аптечных капсул с витаминами А и Е. Просто проколите капсулу, выдавите в масло и тщательно перемешайте. Такая смесь питает ресницы интенсивнее и ускоряет рост.

Касторовое масло — это не бабушкин миф, а рабочий инструмент, который возвращает ресницам здоровье без риска аллергии и лишних трат. Один флакон за 50 рублей заменяет сыворотки за 2000. Проверено тысячами женщин, которые устали от разочарований в дорогой косметике.

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