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МегаФон запустил новый магистральный канал между Россией и Китаем

МегаФон запустил новый магистральный канал между Россией и КитаемФото предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

МегаФон вместе с China Telecom запустили новый магистральный канал связи между Хабаровском и Гонконгом. Теперь трафик от пользователя к сервисам двигается по сокращенному маршруту до Китая без необходимости пересекать несколько стран.

Раньше трафик к ряду китайских сервисов проходил по более длинному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока: их запрос сначала проходил через всю страну и Европу, несмотря на географическую близость к КНР. 

После запуска нового канала Хабаровск — Гонконг данные передаются напрямую в сторону инфраструктуры China Telecom. За счёт этого сокращается время отклика и повышается стабильность соединения в сервисах, где задержка особенно заметна: мессенджерах, маркетплейсах, игровых платформах. Благодаря новому каналу время их отклика удалось сократить более чем втрое. 

В Сыктывкаре МегаФон уже фиксирует рост интереса горожан к азиатскому онлайн-шопингу и коммуникациям. В первом квартале 2026 года объём трафика абонентов к ключевым ресурсам — AliExpress, Baidu, Taobao и WeChat — увеличился на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно вырос интерес к китайскому суперприложению WeChat, сочетающему функции мессенджера, социальной сети, мобильного кошелька и маркетплейса — мобильный трафик у сыктывкарцев вырос в 15 раз.

— Азиатский регион сегодня становится для российского телеком-рынка таким же важным направлением, как и западное. Мы видим, что интерес пользователей к китайским мессенджерам и маркетплейсам растет: общероссийский трафик в первом квартале 2026 года увеличился почти на 50% год к году. Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надежность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны, — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Запуск нового канала стал продолжением развития азиатского направления международной связности МегаФона. Оператор усиливает прямые маршруты обмена трафиком с ключевыми сетями по всему миру, чтобы обеспечить стабильный доступ к популярным цифровым сервисам, например, WeChat, Baidu, Taobao, AliExpress и другим.
 

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