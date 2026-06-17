Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре спасатели второй день обследуют акваторию реки Сысолы в поисках утонувшей 18-летней девушки

В Сыктывкаре спасатели второй день обследуют акваторию реки Сысолы в поисках утонувшей 18-летней девушкиФото "Про Город"

16 июня водолазы МКУ «ПАСС» совместно с коллегами из аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» провели масштабное обследование речной глади в районе Заречья. Для прочёсывания дна применялись специальные приспособления, так называемые кошки. Однако найти тело погибшей не удалось. Об этом сообщает "Комиинформ".

По неофициальным данным, трагедия произошла с приезжей из Сысольского района, которая, вероятно, не была знакома с местными гидрологическими условиями.

Напомним, экстренный вызов поступил в службу спасения в пятницу: очевидцы сообщили, что в устье Сысолы девушку стремительно подхватило подводное течение во время заплыва в запретной зоне. Рыбак, ставший свидетелем произошедшего, незамедлительно бросился на помощь, однако все попытки спасти утопавшую оказались тщетны.

Региональное управление МЧС вновь акцентирует внимание жителей на правилах поведения у воды. Ведомство предупреждает: главная угроза в регионе — это ледяная вода и сильное движение потоков. Кратковременное пребывание в такой среде чревато быстрым переохлаждением, судорогами, потерей сознания и паникой, которая лишь усугубляет ситуацию.

Особые рекомендации адресованы родителям: важно регулярно разъяснять детям и подросткам опасность игр на берегу. Молодёжь нередко пренебрегает запретами, стремясь продемонстрировать сверстникам удаль, однако такая бравада нередко заканчивается трагедией. При любом происшествии на воде необходимо незамедлительно информировать оперативные службы по единому номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми 12 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+