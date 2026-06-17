В Сыктывкаре спасатели второй день обследуют акваторию реки Сысолы в поисках утонувшей 18-летней девушки

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16 июня водолазы МКУ «ПАСС» совместно с коллегами из аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» провели масштабное обследование речной глади в районе Заречья. Для прочёсывания дна применялись специальные приспособления, так называемые кошки. Однако найти тело погибшей не удалось. Об этом сообщает "Комиинформ".

По неофициальным данным, трагедия произошла с приезжей из Сысольского района, которая, вероятно, не была знакома с местными гидрологическими условиями.

Напомним, экстренный вызов поступил в службу спасения в пятницу: очевидцы сообщили, что в устье Сысолы девушку стремительно подхватило подводное течение во время заплыва в запретной зоне. Рыбак, ставший свидетелем произошедшего, незамедлительно бросился на помощь, однако все попытки спасти утопавшую оказались тщетны.

Региональное управление МЧС вновь акцентирует внимание жителей на правилах поведения у воды. Ведомство предупреждает: главная угроза в регионе — это ледяная вода и сильное движение потоков. Кратковременное пребывание в такой среде чревато быстрым переохлаждением, судорогами, потерей сознания и паникой, которая лишь усугубляет ситуацию.

Особые рекомендации адресованы родителям: важно регулярно разъяснять детям и подросткам опасность игр на берегу. Молодёжь нередко пренебрегает запретами, стремясь продемонстрировать сверстникам удаль, однако такая бравада нередко заканчивается трагедией. При любом происшествии на воде необходимо незамедлительно информировать оперативные службы по единому номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми 12 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.