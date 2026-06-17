Поливаю только после 20:00: огурцы дают по 5 завязей в каждом узле — всего 1 добавка в лейку

Фото из архива "ПроГорода"

Пять завязей на одном узле огурца — это не фантастика и не рекордный сорт. Вся магия скрыта не в семенах и не в погоде, а в том, когда и чем вы поливаете грядку. Я потратил три сезона, чтобы понять эту простую истину.

Раньше я поливал утром. Красиво, по-умному, якобы до жары. На деле половина воды испарялась ещё до того, как корни просыпались. Остальное превращалось в корку к обеду. Завязи опадали, огурцы росли кривыми и пустыми внутри.

Всё изменилось, когда я перенёс полив на время после 20:00. У огурца, как у любого живого организма, есть свой ритм. Днём он работает на фотосинтез и защиту от жары. Вечером отдыхает и пьёт. Если дать воду в этот момент, она не улетучивается, а медленно уходит глубоко к корням.

Но главный секрет не только во времени. Я добавил в лейку одну простую смесь, которая стоит копейки. Результат превзошёл ожидания: на каждом узле появилось по три-четыре завязи, а на самых сильных — все пять. И ни одна не пожелтела, не отвалилась.

Вот рецепт рабочей подкормки: 1 литр сыворотки, 1 грамм борной кислоты, ведро тёплой воды. Сыворотка работает как живой пробиотик: молочная кислота защищает от грибков и стимулирует рост. Борная кислота — ключ к завязи: без неё цветок раскрывается и опадает, а с ней завязь удерживается и наливается силой.

Поливаю строго под корень раз в 5-7 дней. Ни капли на листья: влага на листве ночью провоцирует грибок. Вода обязательно тёплая, не из шланга. Холодная вода для огурцов — стресс, после которого они сбрасывают завязи.

Что делать нельзя категорически. Полив днём в жару — вся вода уходит в воздух. Удобрения на глаз — сожжёте корни. Перекос в сторону азота при недостатке калия — листья будут как лопухи, а огурцов ноль.

Результат заметен через 3-4 дня: листья становятся упругими и тёмными. Через неделю появляются грозди завязей. Через две — вы не знаете, куда девать урожай. И всё это без дорогих удобрений и сложной агротехники.

Сыворотка остаётся от творога, борная кислота продается в любой аптеке. Вода из бочки, нагретая за день солнцем. Время — вечер, когда жара спала. Три простых условия, которые превращают одинокий кривой огурец в плотную гроздь из пяти зеленцов. Проверено на собственном опыте.

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