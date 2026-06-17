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Ламинат и линолеум больше не тренд: в 2026 году мастера массово переходят на это покрытие – дешевле, теплее и служит годами

Ламинат и линолеум больше не тренд: в 2026 году мастера массово переходят на это покрытие – дешевле, теплее и служит годами

Ламинат и линолеум больше не в тренде. Первый разбухает от влажной уборки и начинает скрипеть уже через год. Второй выцветает на солнце, трескается от холода и выглядит дешёво через месяц после укладки. Владельцы квартир устали менять покрытие каждые три года.

На сцену вышел новый король — кварцвинил. Это плитка, которая на 70 процентов состоит из каменной крошки, а остальное — винил и армирующие присадки. Получается бронебойный материал, которому не страшны вода, солнце, когти животных и упавшие табуретки.

Что говорят эксперты. Руководитель технического отдела компании «Пол-Мастер» Сергей Гришин в своем блоге о напольных покрытиях отмечает: «Люди устали менять ламинат каждые три года. Кварцвинил — это страховка от потопа и когтей. Один раз положил и забыл на два десятилетия».

Где стелить и сколько стоит. Кварцвинил можно класть в ванной, на кухне, в прихожей и даже на неотапливаемой даче. Система «тёплый пол» с ним дружит, но есть ограничение: не грейте выше 27 градусов, иначе покрытие может деформироваться. Монтаж прост: замки «клик» знакомы каждому, кто собирал ламинат. Цены стартуют от 600 рублей за квадратный метр.

Но есть нюансы, о которых продавцы умалчивают. Кварцвинил не любит тонких ножек диванов и кресел: от долгой нагрузки могут остаться вмятины. И перегрев тёплого пола выше допустимой температуры действительно противопоказан. Однако если соблюдать простые правила, покрытие спокойно выдерживает 20 лет без единой царапины.

Параллельно с кварцвинилом в моду вернулся войлочный линолеум. Только теперь он мягкий, тёплый и без характерного запаха. По нему приятно ходить босиком, зимой ноги не мерзнут, а дополнительный подогрев часто вообще не нужен. Укладывается за час прямо поверх старого покрытия.

Выбор за вами. Кварцвинил — для тех, кто хочет один раз сделать ремонт и забыть о проблемах с полом на 20 лет. Войлочный линолеум — для любителей тепла и комфорта без лишних хлопот. Ламинат и обычный линолеум остаются в прошлом. И это правильно.

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