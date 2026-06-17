Жители Коми обнаружили трещины и борщевик в новом доме
- 15:44 17 июня
- administrator
Жители села Выльгорт соседнего со столицей Коми района относительно недавно стали новоселами, сменив свое старое жилье на новый домашний очаг. Но некоторые нюансы омрачают радость быта. Что делать сельчанам и как поступать вам, если попадете в подобную ситуацию - выяснила корреспондент «Про Города».
Как сообщила нашему изданию руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» по Коми Дарья Шучалина, возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми, к ней за консультацией обратились жители села Выльгорт Сыктывдинского района. Обе женщины получили по решениям судов взамен старого жилья - новое по адресу: улица Еля-ты, дом 1. Дом стоит в живописном месте: в окружении хвойного пролесья.
Вера Тарасовна Геттих и Надежда Александровна Жукова заселились в новую многоэтажку нынешней весной: одна в марте, вторая в апреле. Внешне дом выглядит довольно симпатично.
«По их словам, недоделки они стали замечать по ходу эксплуатации жилья. В квартирах на некоторых стенах в комнатах и на балконах образовались заметные невооруженным глазом трещины, - пояснила общественница. - Входные и межкомнатные двери закрываются с трудом, унитазы в туалетах закреплены не основательно, а в ванных комнатах сами ванны не закреплены к стенам, а шланги под раковинами смонтированы так, что вода при вытекании из крана не стекает, а скапливается в раковине».
Есть сложности и с прилегающей к дому территорией. Прямо перед входной группой подъезда растет крапива. Кусты с ней атаковали и палисадники. А еще там набирает рост борщевик. Заросла опасными сорняками и скамейка. Травяная растительность достигает полуметра в высоту.
«Явно управленцы жилфондом в этом году зелень ни разу не косили. И по словам жильцов, сотрудников управляющей компании за проведением таких работ они во дворе не видели», - добавила собеседница «Про Города».
По словам общественницы, обе женщины в администрацию района не обращались. Поэтому позицию органа местного самоуправления запросила сама Дарья Шучалина. В руководстве муниципального образования ей пояснили следующее. Оказывается, строительство дома было направлено на поддержку молодых специалистов. Дом введен в эксплуатацию 2018 году. С тех пор он не использовался. Объект недвижимости находился в федеральной собственности и предназначался для молодых ученых Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Однако, в связи с закрытием производственного отделения федерального учреждения на территории района, потребность в обеспечении его сотрудников жильем отпала. Для оптимизации федерального имущества жилфонд в конце 2024-го года был передан муниципалитету.
При этом федеральное учреждение продолжало нести расходы по содержанию дома с момента его постройки. Это позволило сохранить здание в хорошем состоянии. Передача жилых помещений из федеральной в муниципальную собственность осуществлена для обеспечения граждан благоустроенным жильем в рамках исполнения судебных решений (не в рамках программы переселения из аварийного жилья).
Часть жильцов получила квартиры в связи с тем, что их индивидуальные дома признаны непригодными. Наниматели жилых помещений приняли квартиры по акту приема-передачи без замечаний, на момент предоставления нареканий в адрес администрации не было заявлено.
Обращения на ненадлежащее качество работы управляющей компании в адрес администрации района также не поступали. Вчера в рамках муниципального штаба по подготовке к отопительному сезону в администрации рассмотрен вопрос содержания этого дома. Управляющей компании дано поручение оперативно принять меры по покосу нежелательной растительности на придомовой территории.
В части незакрепленных унитазов и ванной, неровностей на полах в администрации пояснили следующее: в соответствии с договором социального найма указанные виды работ относятся не к капитальному виду работ, а к текущему содержанию жилья.
Что касается трещин. По состоянию на отчётную дату обращения в части трещин в адрес администрации района не поступали. Администрация района заверила, что готова осуществить осмотр в формате межведомственной комиссии. Для этого жильцам необходимо проявить инициативу и самим обратиться в адрес администрации района. Их заявления послужат основанием для создания межведомственной комиссии.
Относительно состояния самого дома: в администрации подчеркнули - как у любого нового здания, у этого дома наблюдается усадка. Это привело к незначительным деформациям, в частности, к трещинам на гипсокартоне в местах стыков. Однако, несущие конструкции дома проверены перед заселением, и никаких деформаций или разрушений в них не обнаружено.
Учитывая длительный период простоя, администрация района провела ряд работ в летний период прошлого года. В 2025-ом промыта отопительная система с проверкой радиаторов на предмет утечек, полностью заменена гибкая подводка в санузлах и кухнях, а также переклеена плитка в кухонных помещениях. В некоторых квартирах потребовалась дополнительная натяжка и подклейка напольного покрытия.
Ситуация на данный момент взята на контроль администрацией района и все необходимые мероприятия по выявленным недостаткам будут проведены с последующим принятием соответствующих решений.
Галина СЕРГЕЕВА
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