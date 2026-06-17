Сыктывкарцам из дома №88 на Пушкина отказали в сезонной оплате отопления

Фото "Про Город"

Жители Сыктывкара, проживающие в одном из аварийных домов, попросили нашу редакцию выяснить: можно ли им оплачивать отопление только в сезон горячих батарей? В нюансах коммунальной темы разбиралась корреспондент «Про Города».

Напомним, жители Коми, как и всей страны, могут на свое усмотрение выбрать один из двух способов оплаты услуги по отоплению.

«Собственники помещений в многоквартирных домах вправе платить круглый год по одной 12-ой, либо - только в те месяцы, когда батареи в доме горячие, то есть, за фактически потребленное отопление», - пояснили нашему изданию в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми.

И добавили: если владельцы квадратных метров в жилфонде хотят перейти с круглогодичной оплаты на сезонную, то им нужно самим проявить инициативу: провести в своем доме общее собрание, проголосовать «за» большинством собственников и направить протокол той ресурсоснабжающей организации, которая обеспечит здание теплоэнергией.

Вот именно так хотят сейчас поступить в Сыктывкаре жильцы дома номер 88 по улице Пушкина. Одна из хозяек квартиры в этой многоэтажке попросила «Про Город» помочь разобраться: возможна ли такая процедура с учетом нюанса: данный дом признан аварийным.

В региональном центре «ЖКХ Контроль» нам отметили:

«В этом доме плата за отопление рассчитывается в настоящее время по нормативу. По выясненным нами данным, общедомовой прибор учета этой услуги не пригоден. А в аварийном жилье такое оборудование не подлежит замене. Поэтому жильцам придется остаться на нынешней схеме оплаты».

Вместе с тем, в этом году в стол уже Коми еще чуть более сорока домов перешли на оплату в период отопительного сезона. Что касается ситуации в целом по Республике: нашему изданию в Коми энергосбытовой компании сообщили о том, что на сегодня 650 домов в Коми оплачивают тепло круглый год: в Инте, Воркуте, Ухте, Сосногорске и Сыктывкаре.

«Жильцам лучше перейти на фактическую оплату. Тогда каждую весну их не будут больше шокировать счета за ЖКУ с большими корректировками. Кроме того, в летние месяцы ввиду отключения отопления плата будет копеечной, - резюмировали «Про Городу» в «ЖКХ Контроле». - К тому же такой формат позволяет жильцам контролировать объемы гигакалорий и выставляемые за них суммы».

Галина СЕРГЕЕВА