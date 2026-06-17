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Айти, медицина и северный холод: как учатся иностранные студенты в сыктывкарском вузе

Айти, медицина и северный холод: как учатся иностранные студенты в сыктывкарском вузе Фото "Про Город"

Сыктывкарцы могут увидеть на улицах столицы Коми индусов, африканцев и других иностранцев. Для чего в наш муниципалитет съезжается молодежь из разных государств и континентов - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщила нашему изданию ректор Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова, высшее образование в стенах возглавляемого ею вуза получают представители подрастающего поколения не только из самой Коми, но и из-за рубежа. Каждый учебный год список студентов пополняют иностранцы.

«В свое время рекрутеры помогали нам набирать представителей разных стран, - пояснила собеседница издания. - А в последние годы срабатывает сарафанное радио. Те ребята, которые окончили у нас учебу и вернулись на родину, в свои страны, позитивно отзываются о вузе и о Сыктывкаре, так что их земляки следуют их примеру».

В этом году среди более тысячи студентов СГУ треть - это приезжие из-за границы. Больше всего молодежи у нас нынче учится из Индии. Есть и ребята из стран Африки, а также из Китая.

При этом направления обучения иностранцы выбирают самые разные: от айти-профессий до медицинской специализации. 

«Зимой те, кто приехали и обучаются на первом курсе, зачастую очень легко одеваются. Не сразу осознают особенности нашего северной погоды. Мы им поясняем, почему важно утепляться: чтобы сберечь здоровье, особенно когда речь о приезжих из стран с жарким климатом», - добавила собеседница «Про Города».

По показателю набора иностранных студентов наш вуз на хорошем счету в федеральном центре. Впрочем, как и по другим показателям. 

Галина СЕРГЕЕВА

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