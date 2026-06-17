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В Сыктывкаре 20-летний студент обманул двух однокурсников на сумму свыше 325 тысяч рублей

В Сыктывкаре 20-летний студент обманул двух однокурсников на сумму свыше 325 тысяч рублейФото "Про Город"

Он брал деньги у товарищей под видом помощи с выводом средств из криптокошельков, а тратил всё на развлечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В полицию столицы Коми обратился 19-летний парень с заявлением о хищении. Он пояснил, что доверился своему знакомому по вузу, который обещал помочь обналичить средства из личного криптокошелька. Под этим предлогом приятель занял у него 119 тысяч рублей, однако в обозначенный срок долга не вернул.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что фигурант — местный житель 2006 года рождения — ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные махинации. Более того, вскрылся ещё один эпизод мошенничества: под тем же предлогом молодой человек взял деньги у другого сокурсника, пообещав тому процент от будущей прибыли. Сумма ущерба по второму факту составила 206 тысяч рублей.

На допросе злоумышленник признался, что все полученные средства потратил исключительно на досуг и развлечения.

Следственным управлением возбуждены уголовные дела. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Проверяется возможная причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарка похитила ювелирные украшения, подменив их на свои при получении заказа.

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