"Пульс Тайги" - единая корпоративная газета Группы компаний Тайга

Фото из архива редакции

Группа компаний лесной отрасли Тайга объявляет о запуске единой корпоративной газеты "Пульс Тайги" для сотрудников "Тайга Групп" и пяти активов: Сыктывкарского ЛПК, Кондопожского ЦБК, ЭвоКом, Сыктывкар Тиссью Груп и СевЛесПил.

Сегодня в Группе компаний Тайга работают около 10 000 человек. Производства и офисы холдинга расположены в Москве, Республике Коми, Карелии, Ленинградской, Тульской и Ярославской областях. В связи с ростом компании руководство Группы приняло решение о выпуске единого корпоративного издания, которое позволит всем сотрудникам получать общую корпоративную информацию, быть в курсе изменений и стратегических целей, оперативно узнавать о планах и итогах работы предприятий.





На страницах газеты можно прочитать интервью с руководителями, материалы о производственных, экологических и социальных проектах, инновациях и продукции. Также постоянные темы — промышленная безопасность, здоровье, обучение и развитие и др. В центре внимания единой газеты - сотрудники Группы Тайга: компетентные специалисты, молодые работники, опытные наставники, а также ветераны отрасли.

"Пульс Тайги" выходит на газетной бумаге производства Кондопожского ЦБК и Сыктывкарского ЛПК каждые две недели. Общий тираж составляет 7 тысяч экземпляров. Первый номер печатного издания вышел в свет 15 июня.

— Уверена, что издание объединит всех сотрудников Группы и будет полностью соответствовать своему названию — яркому и динамичному, — сказала Елена Березина, директор по маркетингу ООО "Тайга Групп".