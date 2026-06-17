Взбиваем кефир с майонезом — и через 15 минут гора вкуснятины к чаю готова: у домашних только за ушами трещит
- 17:03 17 июня
- Иван Скоробогатов
Эти пышки на кефире получаются такими воздушными, что тают во рту. Секрет не в долгом раскатывании теста, а в одном неожиданном ингредиенте, который есть в холодильнике у каждой хозяйки. Время приготовления — меньше 20 минут, а результат лучше, чем в любой пекарне.
Главный лайфхак. В тесто добавляется майонез. Он даёт ту самую нежную структуру и румяную корочку, ради которой все готовы стоять у плиты. Без майонеза пышки получаются более плотными и быстрее черствеют.
Что понадобится: кефир — 1 стакан, соль — 1 чайная ложка, сахар — 1 столовая ложка, майонез — 3 столовых ложки, мука — 350 граммов, сода — половина чайной ложки. Все продукты комнатной температуры, иначе тесто может не подняться.
Как готовить. В глубокой миске смешайте кефир, соль, сахар и майонез. Взбейте венчиком до однородности. Отдельно просейте муку, вмешайте в кефирную смесь. Добавьте соду и замесите тесто. Сначала лопаткой, потом руками: оно должно стать эластичным и не липнуть к ладоням.
Важный этап. Накройте тесто плёнкой и оставьте на 15-20 минут. За это время кефир и сода сделают свое дело: тесто насытится пузырьками воздуха, станет лёгким и податливым. Если пропустить этот шаг, пышки получатся жестковатыми.
Жарка. Разделите тесто на 4 части, скатайте в колобки. Каждый раскатайте в лепёшку толщиной около сантиметра. Обжаривайте в разогретой сковороде с обильным количеством растительного масла на среднем огне. Переворачивайте, когда появится золотистая корочка. Готовые пышки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
С чем подавать. Классический вариант — со сметаной или джемом. Но эти пышки хороши и с медом, и со сгущёнкой, и даже с чесночным соусом, если хочется чего-то сытного. Они остаются мягкими даже на следующий день, если хранить их в закрытом контейнере или под полотенцем.
Почему этот рецепт стоит попробовать. Он не требует редких продуктов, сложного оборудования или специальных навыков. Все ингредиенты уже есть на кухне, а результат гарантирован. Пышные, румяные, невесомые — такие пышки исчезают со стола за минуту. Проверено.
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