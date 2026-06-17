В Коми на трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар заработал мобильный асфальтобетонный завод мощностью 100 тонн в час

Фото пресс-службы Министерства транспорта Республики Коми

Он обеспечит смесью капремонт почти 40 километров дорожного полотна между Чикшино и Кожвой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта региона.

Капитальное преображение участка Каджером – станция «Кожва» набирает обороты. Подрядная организация ведёт полную реконструкцию 39,9 километра щебёночного покрытия, заменяя его на двухслойную асфальтобетонную одежду. Для бесперебойного снабжения стройки материалом компания приобрела и смонтировала современный передвижной асфальтобетонный агрегат.

Высокопроизводительное оборудование выдаёт до 100 тонн готовой смеси в час, что позволяет сохранять интенсивный темп работ без простоев. Выпускаемые составы строго соответствуют актуальным стандартам качества: это залог прочности и износостойкости будущего покрытия в суровых климатических условиях.

Масштабное обновление трассы реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ.

В ведомствах напоминают: в целом на 2026 год запланирован ремонт 113,1 километра региональных дорог, монтаж 5,2 километра линий освещения, устройство 13,2 километра тротуаров и приведение в порядок семи мостовых сооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что на спортобъекты в Коми по «Народному бюджету» направят 9 миллионов рублей.