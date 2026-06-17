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3000 кг вещей собрали участники акции "Зелёный лук" на благотворительность и переработку

3000 кг вещей собрали участники акции "Зелёный лук" на благотворительность и переработку Фото Сбер

В экопроекте Сбера участвовали 43 партнёрские организации и более 8000 сотрудников банка

С 26 марта по 31 мая 2026 года в России прошла масштабная экологическая акция "Зелёный лук". Корпоративный проект, меняющий отношение к осознанному потреблению, организовал Сбер. 

К акции присоединились НКО, волонтёрские центры, администрации городов, образовательные учреждения (вузы и ссузы), корпоративные клиенты Сбера, экоцентры и творческие студии. Вместе участники собрали свыше 3000 килограммов (больше 12 000 единиц) одежды, текстиля и других вещей — их направили на благотворительную помощь нуждающимся или переработку.

"Зелёный лук" вышел далеко за рамки сбора вещей. Во время акции прошли благотворительные ярмарки с изделиями от социальных предпринимателей и благотворительных фондов, свопы (обмен одеждой, книгами, растениями), мастер-классы по апсайклингу, на которых из старых вещей создавали новые стильные аксессуары и предметы гардероба, консультации стилистов и просветительские встречи с учёными. Всего провели больше 100 разных активностей.

В Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Иркутске состоялись модные показы, объединившие сотрудников Сбера, студентов и воспитанников подшефных детских учреждений. Юные дизайнеры представили более 150 эксклюзивных образов, созданных во время мастер-классов в Сбере. Для многих ребят понятие "апсайклинг" стало открытием, и они оттачивали свои наряды по несколько недель. На подиуме можно было увидеть платья из старых перчаток, корсеты из пожелтевших страниц журналов и другие смелые творения, доказавшие, что у осознанной моды нет границ. В Волгограде участники проекта рисовали на холстах из переработанных материалов, устроив настоящий творческий перформанс. А в Мурманске программа "Зелёного лука" получила кинематографическое развитие: там состоялся премьерный показ экомультфильма, созданного детьми сотрудников Сбера, который стал ярким дополнением к общей теме заботливого отношения к окружающему миру.

Марина Булова, Вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка:

"В первом "Зелёном луке" участвовали всего 300 человек, а теперь он превратился во всероссийское корпоративное движение и объединил более 8000 сотрудников и 43 партнёрские организации в 11 городах страны — от Москвы до Владивостока. Акция наглядно показала, что осознанное потребление может быть модным, творческим и увлекать даже тех, кто раньше не интересовался экологией. Когда коллеги и партнёры работают ради общей цели, возникает невероятная энергия — она чувствуется в каждом офисе, на каждом мастер-классе или показе. И главное — каждый участник видит, как его доброе дело превращается в реальную помощь нуждающимся и заботу о нашей планете".
 

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