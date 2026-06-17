5 простых хитростей для роскошных ресниц: проверенные приёмы без похода к мастеру

Хватит мириться с отпечатками туши на веке и слипшимися ресницами! Эффект накладных ресниц достижим без клея и лент: достаточно освоить несколько приёмов, используемых профессиональными визажистами. Все техники работают на натуральных ресницах, без наращивания и травмирующих процедур.

Комбинируйте две туши. Если ресницы от природы тонкие и редкие, одного слоя всегда мало. Нанесите сначала удлиняющую тушь: она вытянет каждую ресничку и создаст каркас. Когда подсохнет, пройдитесь сверху объёмной тушью. Разница заметна сразу: ресницы становятся длиннее и пышнее, чем после одного продукта.

Используйте кёрлер. Щипцы для завивки решают проблему прямых ресниц, которые визуально укорачивают взгляд. Делайте три последовательных зажима: у корней, посередине длины и у кончиков. Каждый держите по пять-семь секунд. Сразу фиксируйте результат тушью, иначе изгиб распрямится в течение часа.

Техника пяти шагов. Для эффекта накладных ресниц работает строгая последовательность. Подкручиваете ресницы кёрлером. Наносите прозрачный гель для бровей и ресниц. Пока он не высох, припудриваете нижнюю сторону ресниц рассыпчатой пудрой. И сразу красите тушью. Ключевой момент — скорость. Если дать гелю или пудре застыть, ресницы слипнутся. Хорошо подходит бюджетный гель от Vivienne Sabo: он прозрачный, держит форму и не утяжеляет.

Как избежать слипания. Наносите тушь волнообразными движениями от линии роста. Представьте, что рука слегка вибрирует от холода: лёгкая вибрация кисти разделяет реснички, которые начали склеиваться. Этот приём заменяет иголку и даёт равномерное распределение пигмента без комков.

Лак для волос как фиксатор. Сбрызните чистую щётку для бровей лаком и расчешите ресницы в нужном направлении: вверх или в сторону. Способ работает только для здоровых или наращённых ресниц. Для чувствительных глаз и ломких волос откажитесь от этого метода: спирт в составе сушит и портит структуру.

Экспертное уточнение: Для максимально естественного объёма выбирайте тушь с мелкими волокнами в составе. Они распределяются по длине ресниц и наращивают объём без комков. Наносите зигзагообразными движениями от корней до кончиков, и каждый слой должен полностью высохнуть перед следующим. А перед тушью используйте праймер для ресниц: он создаёт липкую основу, на которую пигмент ложится ровнее и держится дольше. Результат — выразительный взгляд без наращивания и ежедневной возни с лентами.

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