Четыре из пяти сыктывкарцев успешно закрывают все рабочие задачи в течение дня

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К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, опросившие экономически активных горожан.

Согласно данным исследования, проведённого с 25 мая по 10 июня 2026 года, 80% занятых жителей столицы Коми полностью реализуют свой ежедневный план. Ещё 13% респондентов признались, что не укладываются в отведённое время. Главными помехами они называют постоянные отвлечения коллегами, внезапно возникающие срочные поручения и растущий объём задач при высокой эффективности. Оставшиеся 7% затруднились дать однозначный ответ, ссылаясь на специфику корпоративных процессов.

Исследование также показало, что женщины чаще мужчин фиксируют стопроцентное выполнение намеченного. По уровню образования лидируют обладатели среднего профессионального — 83%, тогда как среди выпускников вузов аналогичный показатель составил 80%. Наибольшую собранность продемонстрировали опрошенные с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей: здесь результат достиг 88%.

В профессиональном разрезе самыми организованными оказались рекламщики, системные администраторы и медсёстры: по 91% представителей этих сфер завершают все дела вовремя. Высокие позиции также занимают администраторы и экономисты (по 89%), секретари и работники торговли (по 88%), водители (87%), врачи и клиент-менеджеры (по 86%). В то же время реже других о соблюдении графика отчитываются аналитики (77%), дизайнеры и кадровики (по 78%), инженеры и складские сотрудники (по 79%), а также специалисты сферы информационных технологий (80%).

Напомним, ранее сообщалось, что каждый четвёртый работодатель в столице Коми пытается удержать на месте сотрудников, достигших пенсионного возраста.