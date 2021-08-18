В Госдуму внесли законопроект о возвращении старого пенсионного возраста

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. Это следует из базы данных нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.

- Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)... Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что повышение пенсионного возраста приведет к таким негативным последствиям, как ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ, увеличению смертности пожилых людей, росту обращений граждан за инвалидностью, росту безработицы.