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В Госдуму внесли законопроект о возвращении старого пенсионного возраста

В Госдуму внесли законопроект о возвращении старого пенсионного возраста

18 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Госдуму внесли законопроект о возвращении старого пенсионного возраста Фото с сайта vesti.ru
Отмечается, что это поможет избежать негативных последствий

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. Это следует из базы данных нижней палаты парламента, пишет РИА Новости.

- Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)... Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

В документе отмечается, что повышение пенсионного возраста приведет к таким негативным последствиям, как ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ, увеличению смертности пожилых людей, росту обращений граждан за инвалидностью, росту безработицы. 

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Пенсия

Комментарии 2

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