Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь

Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет, — сказал он в беседе с «МК».

По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года. России останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.

Крючков уточнил, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.