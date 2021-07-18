Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь

Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь18 июля 2021
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По мнению специалиста, эпидемия закончится к лету следующего года
Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни. Об этом сообщают «РИА Новости».
- Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет, — сказал он в беседе с «МК».
По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года. России останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.
Крючков уточнил, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.
- Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки, — подытожил иммунолог.
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18 июля 2021, 11:08
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