В Коми из-за опрокидывания самосвала получил травмы водитель

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Инспекция труда проверяет несчастный случай на предприятии автомобильного транспорта в Коми Государственная инспекция труда в республике Коми проводит проверку трагического инцидента, произошедшего с водителем самосвала. Согласно сообщению инспекции, происшествие произошло на предприятии "Северная Нерудная Компания", специализирующемся на автомобильном грузовом транспорте.

По оценкам, неудовлетворительное проведение процесса разгрузки самосвала привело к его опрокидыванию, из-за чего пострадал водитель. Комиссия по расследованию признала инцидент связанным с производством и разработала меры по устранению причин произошедшего.

В настоящее время рассматривается вопрос об административной ответственности по статье 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф до 130 тыс. рублей для виновных лиц.