В Коми из-за опрокидывания самосвала получил травмы водитель
- 15:48 25 апреля
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- Белла Лебедева
Инспекция труда проверяет несчастный случай на предприятии автомобильного транспорта в Коми
Государственная инспекция труда в республике Коми проводит проверку трагического инцидента, произошедшего с водителем самосвала. Согласно сообщению инспекции, происшествие произошло на предприятии "Северная Нерудная Компания", специализирующемся на автомобильном грузовом транспорте.
По оценкам, неудовлетворительное проведение процесса разгрузки самосвала привело к его опрокидыванию, из-за чего пострадал водитель. Комиссия по расследованию признала инцидент связанным с производством и разработала меры по устранению причин произошедшего.
В настоящее время рассматривается вопрос об административной ответственности по статье 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф до 130 тыс. рублей для виновных лиц.
Организация профилактических мероприятий инициирована Государственной инспекцией труда в Коми с целью предотвращения подобных нарушений.