Для всех, кто снимает деньги с карт в банкомате, ждет неприятный сюрприз
- 13:55 25 апреля
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- Служба новостей
Многие обладатели банковских карт регулярно используют банкоматы для вывода наличных. В большинстве случаев операции проходят без осложнений, однако иногда случается, что устройства "съедают" карты. Это может случиться по различным причинам, передает SevastopolMedia со ссылкой на sravni.ru (18+).
7 причин конфискации пластиковой карты банкоматом:
Карта в стоп-листе. Если карта была заявлена как утерянная или украденная, банкоматы проверяют эту информацию и, при совпадении данных, изымают карту.
Неверный ввод ПИН-кода. Если ПИН-код введен некорректно более трех раз подряд, банкомат может конфисковать карту. Это мера безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к счету.
Сбои в работе банкомата. Иногда из-за неполадок в программном обеспечении или проблем с подключением банкомат может "съесть" карту.
Истечение срока действия карты. Банкоматы автоматически изымают карты, чей срок действия истек.
Физические повреждения карты. Если карта повреждена или магнитная полоса размагнитилась, банкомат не сможет корректно ее идентифицировать и может удержать карту.
Подозрительные операции. В случаях, когда операция кажется банку необычной или подозрительной, например, при попытке снять все средства со счета, банкомат может задержать карту. Для избежания таких ситуаций рекомендуется совершать значительные операции в отделении банка.
Превышение времени ожидания. Если клиент не забрал карту из банкомата в установленное время после транзакции, устройство изымает ее, чтобы предотвратить возможное мошенничество.