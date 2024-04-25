Города и районы Коми частично остались без видеонаблюдения

Почти тысяча камер уличного наблюдения установлена в республике, но полиция не имеет доступа к трансляции с 80 из них.

Об этом сообщил Юрий Марченко, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Коми, на заседании Государственного совета республики. Большая часть неисправных камер находится в Усть-Вымском, Удорском и Усть-Цилемском районах, а также в Печоре, которая имеет 20 камер, но 17 из них до сих пор не работают.