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Города и районы Коми частично остались без видеонаблюдения

Города и районы Коми частично остались без видеонаблюдения pxhere.com

Почти тысяча камер уличного наблюдения установлена в республике, но полиция не имеет доступа к трансляции с 80 из них. 

Об этом сообщил Юрий Марченко, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Коми, на заседании Государственного совета республики. Большая часть неисправных камер находится в Усть-Вымском, Удорском и Усть-Цилемском районах, а также в Печоре, которая имеет 20 камер, но 17 из них до сих пор не работают. 

В Ижемском районе из-за проблем с программным обеспечением не функционирует ни одна из восьми камер. В Ухте также возникают проблемы с работой устройств - до 70 камер не работали на протяжении года, а сейчас уже не функционируют 114 из 204.

Эта проблема очень актуальна в свете участившихся случаев вандализма на мемориалах и монументах воинской славы по всей стране. В Сыктывкаре видеофиксация у "Вечного огня" не работала с сентября 2023 года, но сейчас система снова функционирует.

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