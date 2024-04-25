В Сыктывкаре заработают фонтаны
- 16:30 25 апреля
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- Белла Лебедева
Благодаря опубликованному на сайте администрации Сыктывкара постановлению, горожане смогут насладиться работой фонтанов в ближайшее время.
Согласно данному документу, мэрия поручила МКП "Жилкомсервис" запустить фонтаны на территории столицы Коми с 29 апреля. Более
того, включение фонтанов будет осуществляться поэтапно, и к майским праздникам все фонтаны города планируется запустить в полную силу.
Обращаясь к прошлому году, можно узнать, что первый фонтан включили 28 апреля. Однако в этом году ожидается, что жители и гости Сыктывкара смогут насладиться красотой фонтанов уже на один день раньше.
К слову, наряду с ожиданием майских праздников, запуск фонтанов становится одним из предвестников весны и приятного времяпровождения на улицах города.
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