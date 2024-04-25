Эти слова в 1990-е употребляли все крутые мужчины: сейчас даже стыдно вспоминать

Кадр из фильма "Бригада"

90-е годы — время, когда каждое слово имело свое значение, а некоторые термины были на слуху у каждого взрослого. Однако, со временем некоторые из них стали утрачивать свою актуальность, и сегодня уже мало кто помнит их, пишет sevastopolmedia.ru. Потчевать

Слово, которое просто кажется таким знакомым — "потчевать". Это угощать, предлагать кому-нибудь что-нибудь съесть или выпить. Но сегодня оно все реже и реже встречается в нашей разговорной речи, уступая место более современным выражениям.

Подзор

"Подзор" — это не только слово, но и предмет, который исчез вместе с эпохой. Это было широкое, длинное белое полотно с кружевной каймой, которое использовалось для застилания кровати. Сегодня его редко можно увидеть в наших домах, поскольку мода и предпочтения изменились.

Муслить

"Муслить" — это еще одно слово, которое ушло в прошлое. Это действие означало смачивание слюной, которое часто применялось, например, для химического карандаша или перед вставкой нитки в ушко иголки. Сегодня, с появлением новых технологий и материалов, этот термин утратил свою актуальность.

Шпана

"Шпана" — это термин, который использовался в советское время для обозначения хулиганистых подростков и молодых мужчин. Сегодня это слово уже почти полностью исчезло из нашего словаря, и хотя хулиганство все еще существует, термин "шпана" уступил место другим выражениям и понятиям.