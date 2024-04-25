Жительница Коми стала жертвой мошенников из-за дубленки

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В городском отделе полиции Воркуты поступило сообщение от 61-летней местной жительницы. Она рассказала, что обнаружила магазин меховых изделий в социальной сети. Далее женщина заинтересовалась ценой дубленки, представленной в этом магазине, и согласилась на покупку.

Она начала переписку с продавцом, который заверил ее в высоком качестве товара и просил оплатить заказ полностью. Женщина перевела более 7 тысяч рублей, но потом изменила свое решение и попросила вернуть ей деньги. Однако продавец перестал отвечать на сообщения и заблокировал все контакты.