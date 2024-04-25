Жительница Коми стала жертвой мошенников из-за дубленки
- 13:00 25 апреля
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- Белла Лебедева
В городском отделе полиции Воркуты поступило сообщение от 61-летней местной жительницы.
Она рассказала, что обнаружила магазин меховых изделий в социальной сети. Далее женщина заинтересовалась ценой дубленки, представленной в этом магазине, и согласилась на покупку.
Она начала переписку с продавцом, который заверил ее в высоком качестве товара и просил оплатить заказ полностью. Женщина перевела более 7 тысяч рублей, но потом изменила свое решение и попросила вернуть ей деньги. Однако продавец перестал отвечать на сообщения и заблокировал все контакты.
По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Представители Министерства внутренних дел по Республике Коми призывают граждан быть более осторожными при совершении покупок и продаж через интернет. Они рекомендуют не переводить денежные средства незнакомым лицам, оплачивать товар только после его получения и не сообщать реквизиты банковских карт незнакомым людям.