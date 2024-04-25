Для женщин после 40: лучшие короткие стрижки на май — держатся без укладки

В апреле, который считается временем начинаний и обновлений, предлагаются несколько трендовых и практичных вариантов коротких стрижек, которые помогут освежить ваш образ и добавить непринужденности стилю.

Первый вариант - пикси с текстурой. Такая стрижка идеальна для создания динамичного и современного образа. Текстурированные локоны придают объем и делают прическу выразительной. Простое использование текстурирующего средства поможет достичь эффекта небрежности.