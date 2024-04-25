В Коми раскрыли совершенное почти полвека назад преступление

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Сотрудники МВД по Коми за 2023 год раскрыли большое число преступлений. В течение года зарегистрировано более 250 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях, из которых на учет поставлено более 15 тысяч происшествий.

Большего всего преступлений зарегистрировали в Сыктывкаре и Ухте. А на протяжении последних трех лет раскрываемость убийств составляет 100%. В 2023 году особое внимание уделялось раскрытию тяжких преступлений прошлых лет, что привело к завершению 91 дела, из которых 10 были связаны с убийствами. Благодаря усилиям полицейских, 252 человека были привлечены к уголовной ответственности.

Один из случаев, который удалось раскрыть, связан с преступлением, совершенным в 1978 году в Ухте, когда произошло убийство сторожа детского сада. Это дело возобновили в 2023 году благодаря обнаружении следов на бутылке из-под алкоголя. При расследовании опросили почти 50 человек. В результате выяснилось, что к убийству причастен житель города, который ранее уже был судим. Однако он умер в 2001 году. Все же дело было передано в суд по просьбе родственников погибшего.