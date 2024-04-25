В Коми стало меньше смертей от наркотиков
- 13:45 25 апреля
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- Белла Лебедева
Правоохранительные органы продолжают поиски мест притона, закладчиков, а также выявляют интернет-магазины, через которые осуществляется распространение запрещенных наркотических веществ.
Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Коми Юрий Марченко на заседании Государственного совета республики 24 апреля. За прошедший год было обнаружено 920 случаев наркопреступлений, а из обращения изъято 38 килограммов наркотиков и психотропных веществ.
Согласно данным министерства здравоохранения Коми, за 2023 год от употребления наркотиков умерло 22 человека. Этот показатель ниже, чем в предыдущем году, когда было зарегистрировано 35 смертей.
Кроме того, полиция выявила деятельность 14 межрегиональных интернет-магазинов, пресекла деятельность 72 организованных преступных групп, составивших 121 преступление. В состав этих групп входили 97 человек из других регионов России и ближнего зарубежья. Были также пресечены деятельность 25 наркопритонов и 16 каналов поставки наркотиков.
Юрий Марченко привел несколько примеров успешных операций правоохранительных органов. Так, в прошлом году задержали жителя Москвы, который перевозил более 3 килограммов наркотических средств из Ярославской области в Сыктывкар. Он был осужден на срок в 7 лет. Сыктывкарец, участник организованной преступной группы, организовавший производство мефедрона, был приговорен к 11 годам лишения свободы. Уроженец Карелии, который расположил 106 закладок в разных частях Сыктывкара, получил приговор в 8 лет.