В Коми стало меньше смертей от наркотиков

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Правоохранительные органы продолжают поиски мест притона, закладчиков, а также выявляют интернет-магазины, через которые осуществляется распространение запрещенных наркотических веществ. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Коми Юрий Марченко на заседании Государственного совета республики 24 апреля. За прошедший год было обнаружено 920 случаев наркопреступлений, а из обращения изъято 38 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

Согласно данным министерства здравоохранения Коми, за 2023 год от употребления наркотиков умерло 22 человека. Этот показатель ниже, чем в предыдущем году, когда было зарегистрировано 35 смертей.

Кроме того, полиция выявила деятельность 14 межрегиональных интернет-магазинов, пресекла деятельность 72 организованных преступных групп, составивших 121 преступление. В состав этих групп входили 97 человек из других регионов России и ближнего зарубежья. Были также пресечены деятельность 25 наркопритонов и 16 каналов поставки наркотиков.