В Ухте прошли антитеррористические учения
- 23:50 20 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Ухте для школьников организовали показательную тренировку в рамках учений по антитеррористической защищённости. Об этом сообщает администрация города.
В преддверии оздоровительной летней кампании в школах Ухты прошли всероссийские антитеррористические учения. В 18 школе города даже прошла отработка навыков. Сначала педагоги провели урок и рассказали ребятам о том, как нужно действовать во время подобных ситуаций. После дети и учебный состав смогли проверить всё на практике.
В учениях приняли участие 939 человек. В практической части рассматривалось две ситуации: действия при вооруженном нападении и при обнаружении взрывного устройства. Во время тренировки в школе были сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, скорая медицинская помощь и представители ГО и ЧС и управления образования.