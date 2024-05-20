В Ухте прошли антитеррористические учения

В Ухте для школьников организовали показательную тренировку в рамках учений по антитеррористической защищённости. Об этом сообщает администрация города.

В преддверии оздоровительной летней кампании в школах Ухты прошли всероссийские антитеррористические учения. В 18 школе города даже прошла отработка навыков. Сначала педагоги провели урок и рассказали ребятам о том, как нужно действовать во время подобных ситуаций. После дети и учебный состав смогли проверить всё на практике.