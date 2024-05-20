В Коми стартовал проект "Отцовская школа"

Фото администрации Сыктывкара

В столице Коми прошло открытие проекта “Отцовская школа”. Об этом сообщает администрация Сыктывкара. В Республике Коми стартовал новаторский проект "Отцовская школа" - филиал государственного фонда поддержки участников "Защитники Отечества". Главная цель данного проекта заключается в создании благоприятных условий и стимулировании развития для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также организации их активного времяпрепровождения во время летних каникул.

"Отцовская школа" включает в себя около 50 школьников из разных учебных заведений Сыктывкара. Для участников проекта предусмотрено проведение захватывающих мероприятий на разнообразные тематики: военно-тактическая подготовка, эстетика и здоровье, национальные ремесла от ассоциации родителей, женские прикладные искусства от союза женщин Республики Коми, спортивная подготовка, развитие личности, семейные ценности и взаимоотношения.