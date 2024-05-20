В Коми любитель пить пиво в компании стал фигурантом уголовного дела
- 18:00 20 мая
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- Белла Лебедева
26-летний горожанин уже имел административные наказания за подобные правонарушения.
В Коми дознавателем возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который втянул несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков. Об этом сообщается в пресс-релизе представителей МВД.
В рамках оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России "Интинский" установили, что ранее судимый местный житель неоднократно предлагал 11-летнему школьнику участвовать в потреблении пива.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело на основании признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции".