В Коми 167 тысяч жильцов получили меры поддержки по оплате ЖКУ

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Общая сумма выделенных на эту программу средств составила более 721,5 миллионов рублей. С начала 2024 года в Республике Коми более 167 тысяч человек получили государственную поддержку по оплате коммунальных услуг.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, размер выплат в зависимости от льготной категории получателей определяется с учетом природно-климатических особенностей региона. Важным условием для получения этой государственной поддержки является отсутствие судебной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за последние три года.

Наибольшее количество получателей государственной поддержки по оплате ЖКУ стали ветераны труда. Их общее число превысило 46 тысяч человек. По данной программе также состоят ветераны военной службы и ветераны труда – более 42 тысяч человек в регионе.