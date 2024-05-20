Невролог Демьяновская объяснила, как справиться со стрессом перед ЕГЭ
- 19:15 20 мая
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- Белла Лебедева
Продолжительная и интенсивная тревога негативно сказывается на психике и физическом здоровье.
Подготовка к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ) — это стрессовое время для многих школьников. Волнение перед экзаменами является естественной реакцией, которая может стимулировать учащихся более серьезно отнестись к подготовке и избегать отвлекающих факторов, таких как социальные сети или мобильные телефоны. Однако, как отмечает Екатерина Демьяновская, невролог и эксперт Лаборатории «Гемотест», чрезмерное волнение может привести к тому, что ученик забудет всё выученное и не сможет адекватно сдать экзамен, отмечается в пресс-релизе Медицинской лаборатории «Гемотест».
Стресс может быть как вредным, так и полезным. Демьяновская различает два типа стресса: эустресс (положительный стресс), который включает в себя такие события, как свадьба, занятия спортом или рождение ребенка, и дистресс (отрицательный стресс), который является результатом воздействия негативных стрессоров. На начальной стадии стресс может способствовать мобилизации всех ресурсов организма и помочь человеку принять решение или ответить на сложный вопрос.
"Стресс — это состояние встряски, помогающее человеку адаптироваться к воздействию факторов окружающей среды. Мозг работает быстрее, организм экономит силы, чтобы была возможность спрятаться, убежать. Активируется симпатическая нервная система: ее цель — мобилизовать все силы организма на борьбу с мнимой угрозой", - объяснила эксперт.
Для снижения уровня стресса перед экзаменами важно научиться переключать внимание с постоянных размышлений о предстоящем испытании.
"Экзамен — это важное событие, но не стоит думать, что от его результатов зависит всё", — советует Демьяновская.
Она рекомендует готовить ребенка к возможным неудачам и объяснять, что даже низкая оценка — это не катастрофа.
Накануне экзамена следует хорошо выспаться, а утром сделать полноценный, но не слишком плотный завтрак, чтобы избежать проблем с пищеварением. Лёгкий перекус в виде банана, орехов или небольшой шоколадки может помочь поддержать энергетику в течение дня. Не забывайте о чистой воде — это поможет оставаться гидратированным. Физическая активность также снижает уровень стресса и помогает улучшить концентрацию.
Также нет необходимости в специальных витаминных курсах непосредственно перед экзаменами. Поддержание уровня микронутриентов важно на протяжении всего года, и "запасать" витамины заранее невозможно. Бесконтрольный прием витаминных добавок может даже навредить здоровью.
Эти советы помогут учащимся подойти к экзаменам с ясной головой, снизить уровень беспокойства и улучшить общее самочувствие в период подготовки и сдачи ЕГЭ.