Платите еще за соседей: жителей этих домов ждет неприятный "сюрприз" в квитанциях по ЖКХ
- 13:40 20 мая
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- Служба новостей
Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин сообщил, что в некоторых случаях расходы на ЖКХ за собственника могут лечь на плечи его соседей.
Это чаще всего происходит в новостройках, где рабочие могут занимать помещения, а вопрос о том, кто именно должен оплачивать коммунальные услуги, остается нерешенным. В таких ситуациях расходы распределяются между всеми собственниками квартир в многоквартирном доме.
По мнению эксперта, управляющие компании обычно распределяют эти затраты среди остальных жильцов. И хотя это явление чаще встречается в новых домах, также возможны случаи, когда жильцы старых домов сталкиваются с подобной ситуацией.
Этот вопрос оказывается практически неотъемлемой частью жизни в многоквартирных домах. В таких случаях суды, как правило, выносят решение в пользу управляющей компании, передает Царьград.