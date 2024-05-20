Платите еще за соседей: жителей этих домов ждет неприятный "сюрприз" в квитанциях по ЖКХ

Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин сообщил, что в некоторых случаях расходы на ЖКХ за собственника могут лечь на плечи его соседей.

Это чаще всего происходит в новостройках, где рабочие могут занимать помещения, а вопрос о том, кто именно должен оплачивать коммунальные услуги, остается нерешенным. В таких ситуациях расходы распределяются между всеми собственниками квартир в многоквартирном доме.