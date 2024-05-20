Лучше древесной золы и навоза: посыпьте этим грядки в конце мая – творит настоящие чудеса
- 17:15 20 мая
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Весна — время активных работ в огороде. Рассада весной требует особого внимания, а грядки весной нуждаются в тщательном уходе. По словам опытных дачников, чтобы обеспечить богатый урожай и здоровый рост растений, важно правильно подкармливать почву. В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза. Как рассказали эксперты, применение костной муки может значительно улучшить состояние грядок и обеспечить здоровый рост растений, сообщает sevastopolmedia.ru.
Основные преимущества использования костной муки:
- Костная мука богата фосфором и кальцием, которые необходимы для укрепления корневой системы и развития растений. Она медленно разлагается, постепенно высвобождая питательные вещества.
- Костная мука улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и водопроницаемой.
- Это натуральное удобрение, которое не загрязняет почву и безопасно для окружающей среды.
Для применения костной муки рекомендуется:
- Тщательно очистить грядки от сорняков и рыхлить почву
- Рассыпать 100-200 г костной муки на 1 кв.м. и заделать в почву на глубину 5-10 см
- После внесения удобрения полить грядки водой
Комбинирование костной муки с другими органическими удобрениями, такими как компост или перегной, обеспечит сбалансированное питание для растений и улучшит их рост и развитие. Регулярный полив и своевременное удаление сорняков также важны для получения богатого урожая.
По мнению экспертов, костная мука является лучшим вариантом по сравнению с древесной золой и навозом, так как обеспечивает длительное и равномерное питание растений.