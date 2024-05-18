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Пенсионерка из Коми перевела мошенникам 237 тысяч рублей

Пенсионерка из Коми перевела мошенникам 237 тысяч рублейФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми телефонные мошенники обманули пенсионерку. Женщина перевела неизвестным более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД региона.

Жительница Печоры обратилась в полицию с заявление о мошенничестве. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился менеджером брокерской компании. Он убедил женщину в том, что она заработать с помощью выхода на фондовый рынок прямым путём. Печорка поверила и перевела свои сбережения неустановленному лицу. Она отдала мошенникам 227 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье мошенничество. МВД Коми предупреждает граждан, что не следует верить неизвестным людям, которые пытаются войти к вам в доверие и убеждают в том, что являются сотрудниками банков, биржевых площадок и т.д.

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