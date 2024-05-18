Пенсионерка из Коми перевела мошенникам 237 тысяч рублей

В Коми телефонные мошенники обманули пенсионерку. Женщина перевела неизвестным более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД региона.

Жительница Печоры обратилась в полицию с заявление о мошенничестве. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился менеджером брокерской компании. Он убедил женщину в том, что она заработать с помощью выхода на фондовый рынок прямым путём. Печорка поверила и перевела свои сбережения неустановленному лицу. Она отдала мошенникам 227 тысяч рублей.