Глава СК потребовал вновь возбудить уголовное дело в защиту 91-летней женщины из Коми
- 14:30 20 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре произошел скандал с переселением 91-летней инвалидки-колясочницы, ветерана труда и ребенка войны из аварийного жилья.
По данным Следственного комитета России, ведомство получило обращение о нарушении жилищных прав пожилой женщины, которой в 2018 году выделили средства на покупку нового жилья.
Несмотря на условия о покупке квартиры в Сыктывкаре, в ноябре пенсионерке предоставили неподходящую квартиру на третьем этаже без пандусов и лифтов. После оспаривания этого решения ее заселили в Корткерос, где нет необходимой инфраструктуры для медицинских процедур.
В марте 2024 года Александр Бастрыкин взял этот случай под свой личный контроль, и Следственный комитет России начал расследование. Несмотря на это, постановление о возбуждении уголовного дела было отменено прокурором района. Региональное управление Следкома обжаловало это решение. Дело сейчас на рассмотрении у прокурора республики.