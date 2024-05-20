Глава СК потребовал вновь возбудить уголовное дело в защиту 91-летней женщины из Коми

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В Сыктывкаре произошел скандал с переселением 91-летней инвалидки-колясочницы, ветерана труда и ребенка войны из аварийного жилья. По данным Следственного комитета России, ведомство получило обращение о нарушении жилищных прав пожилой женщины, которой в 2018 году выделили средства на покупку нового жилья.

Несмотря на условия о покупке квартиры в Сыктывкаре, в ноябре пенсионерке предоставили неподходящую квартиру на третьем этаже без пандусов и лифтов. После оспаривания этого решения ее заселили в Корткерос, где нет необходимой инфраструктуры для медицинских процедур.