Россияне не могут поверить своему счастью: в июне людей ждет дополнительный выходной
- 20:30 20 мая
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- Служба новостей
Каждый год в июне в производственном календаре предусмотрен один дополнительный выходной день для празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Эта практика будет продолжена и в 2024 году.
В 2024 году День России, отмечаемый 12 июня, будет нерабочим праздничным днем. Рабочая неделя перед этим будет сокращенной - 11 июня, вторник, станет сокращенным рабочим днем.
День России является государственным праздником, история которого началась в 1990 году, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Годом позже, 1 июня 1991 года, этот день был объявлен нерабочим праздничным днем.
Празднование 12 июня посвящено не только суверенитету России, но и единству всех народов, проживающих в стране. Поэтому официальное название праздника - "День России", а не "День независимости", как в США.
В честь Дня России в стране проводятся различные торжественные мероприятия. Например, президент вручает государственные премии в области науки и искусства. Региональные власти также организуют праздничные уличные фестивали, концерты и другие события, сообщает sevastopolmedia.ru.