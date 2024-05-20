"Будет вторая пенсия": пенсионеров, кто дожил до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз
- 14:15 20 мая
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- Служба новостей
Российские пожилые граждане могут получить вторую пенсию по достижении 65-летнего возраста, если они продолжили работать после выхода на "пенсионный" возраст. Однако размер этой второй пенсии будет меньше, чем основная пенсия.
Право на получение дополнительной пенсии имеют несколько групп пожилых людей:
- Бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, имеющие право на пенсию по специальному стажу. Они могут подать заявку на вторую пенсию от Социального фонда по достижении 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
- Граждане, которые отработали не менее 15 лет в гражданской сфере и набрали необходимое количество пенсионных баллов (28,2). Им также предоставляется возможность получить вторую страховую пенсию по старости.
Таким образом, дополнительная пенсия доступна для тех пожилых россиян, которые продолжают трудовую деятельность после наступления пенсионного возраста, но её размер будет меньше, чем основная пенсия, сообщает progorod43.ru.