"Будет вторая пенсия": пенсионеров, кто дожил до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Российские пожилые граждане могут получить вторую пенсию по достижении 65-летнего возраста, если они продолжили работать после выхода на "пенсионный" возраст. Однако размер этой второй пенсии будет меньше, чем основная пенсия.

Право на получение дополнительной пенсии имеют несколько групп пожилых людей: