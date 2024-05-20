В Сосногорске вспыхнул крупный пожар

Фото и видео ГУ МЧС по Коми

В Коми произошло серьёзное возгорание, первые известия о котором появились в социальных сетях утром 20 мая. По информации, предоставленной Главным управлением МЧС по Коми, в Сосногорсе 20 мая был локализован пожар, охвативший площадь в 800 квадратных метров. Для борьбы с огнём были мобилизованы значительные ресурсы: 29 пожарных и 9 единиц техники работали на месте, чтобы сдержать распространение огня.

Однако первоначальная причина возгорания остаётся неустановленной. На опубликованных в сети видео и фотографиях видно, что огонь уничтожил не только природные угодья, но и затронул постройки. Сгорела одна из строений и территория вокруг неё, что вызвало беспокойство среди местного населения.

В 12:00 того же дня представители МЧС сообщили о возгорании шести хозяйственных построек на улице Суворова в Ухте. Этот инцидент стал частью серии пожаров, зафиксированных в регионе в этот день. Все пожарные расчёты были направлены на локализацию и предотвращение дальнейшего распространения огня.