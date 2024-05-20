В Коми мужчина хотел дать взятку и попал на скамью подсудимых
- 23:00 20 мая
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- Анастасия Амелькина
В Княжпогостском районе водитель пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции, но в итоге получил штраф в 15 раз больше предложенного. Об этом сообщает Прокуратура Коми.
10 марта 2024 года на трассе Сыктывкар – Ухта сотрудник ГИБДД остановили грузовой автомобиль. В машине кроме водителя был пассажир, они оба были не пристёгнуты.
Во время оформления инспекторами протокола к ним подъехала ещё одна машина. Мужчина, который был за рулём, утверждал, что осуществляет сопровождение грузовика. Также житель Коми пояснил, что все троя торопятся, и предложил перевести на банковскую карту сотрудника ДПС сумму штрафа. Ему отказали. Водитель не сдался и протянул полицейскому банкноту в 1 тысячу рублей. Как сказал нарушитель, это не взятка, а “по-дружески”.
Инспекторы зафиксировали факт взяточничества. 54-летнему жителю Коми назначили штраф в 15 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.