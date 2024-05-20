В Коми мужчина хотел дать взятку и попал на скамью подсудимых

В Княжпогостском районе водитель пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции, но в итоге получил штраф в 15 раз больше предложенного. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

10 марта 2024 года на трассе Сыктывкар – Ухта сотрудник ГИБДД остановили грузовой автомобиль. В машине кроме водителя был пассажир, они оба были не пристёгнуты.